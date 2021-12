Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass





Подписка Game Pass сегодня, 15 декабря, лишится 6 игр. О том, что эти игры удалят из Game Pass, компания Microsoft сообщила еще несколько недель назад. Сейчас остается последняя возможность, чтобы купить эти игры (или DLC к ним) со скидками для подписчиков Game Pass.

Следующие проекты сегодня, 15 декабря, будут удалены из Game Pass:

Beholder (Xbox, xCloud)The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox, PC)Guacamelee! 2 (Xbox, PC, xCloud)Wilmot’s Warehouse (Xbox, PC, xCloud)Unto The End (Xbox, PC, xCloud)Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox, PC, xCloud)