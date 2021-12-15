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Кабмин уточнил условия госзакупок

Кабмин уточнил условия госзакупок

Тема: Постановления правительства


01:27  Автор: Мария Соколова



В России расширили перечень промышленных товаров из-за рубежа, которые не допускают к госзакупкам. Такое постановление правительства вступает в силу 15 декабря.

В перечень, в частности, включены летательные аппараты с массой не более 2 тонн, устройства числового программного управления, воздушные и вакуумные насосы, газовые компрессоры, шариковые и роликовые подшипники.

Также в постановлении уточнили основания, при которых запрет на допуск к госзакупкам импортных промышленных товаров не применяется. Например, если покупают один товар стоимостью не более 300 тысяч рублей (ранее было 100 тысяч рублей), или несколько таких товаров на сумму не более 1 миллиона рублей.

Законы, вступающие в силу с 15 декабря


Исключение также составляют закупки медицинских масок, ручных инструментов, устройств числового программного управления. Кроме того, беспрепятственно закупать можно будет товары для оказания неотложной или экстренной медицинской помощи, для предупреждения и ликвидации ЧС или аварии.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#госслужба


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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