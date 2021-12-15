Катерина Гордеева и журналисты-"иноагенты" стали лауреатами премии "Профессия — журналист"

Вадим Карасев

14 декабря стали известны лауреаты премии "Профессия — журналист", которая прошла уже в шестой раз. Среди лучших журналистских работ в этом году оказался YouTube-проект Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой" (номинация "Портрет/интервью"). До мая этого года ее интервью выходили на YouTube-канале "Медузы", но после того как сайт признали иноагентом, Катерина стала делать проект сама, так как иначе он лишился бы спонсорского финансирования.

Лучшим репортажем назвали статью Елены Костюченко и Юрия Козырева в "Новой газете" о закрытых психоневрологических заведениях. Сотрудники "Новой газеты" получили приз и за документальный фильм про убийство Анны Политковской "Как убили Анну", снятый к 15-й годовщине трагического события.

Лучшим расследованием жюри признало материал Екатерины Арениной для издания "Важные истории" (внесено Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов") "Надо будет, и тебя убьем" о сотрудниках ФСИН во Владимирской области, которых годами обвиняют в пытках и убийствах, а лучшим видеосюжетом назвали репортаж Марии Борзуновой на телеканале "Дождь" (внесен Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов") "Страна в изгнании" о протестах в Беларуси.

Специальным призом наградили и всех российских журналистов, объявленных Минюстом "иностранными агентами".

Статус "иностранного агента", примененный к физическим лицам и сопряженный с поражением в гражданских правах, мы рассматриваем как форму политического преследования,

— отметили организаторы премии.

Надя Бесчетникова