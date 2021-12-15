Китай выступил против использования ИИ в военных целях

Миру необходимы международные правила в отношении использования военного искусственного интеллекта, чтобы предотвратить новую гонку вооружений и глобальную катастрофу. Об этом заявил посол Китая по контролю над вооружениями в ООН Ли Сун, пишет SCMP.

По его словам, применение технологии искусственного интеллекта может изменить будущее войны и потенциально вызвать гуманитарные кризисы. Он призвал сильные страны проявить сдержанность при разработке подобных систем, а также усилить надзор над военным ИИ для снижения рисков его распространения.

«Китай выступает против использования технологий искусственного интеллекта для достижения абсолютного военного превосходства и подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран», — сказал Ли Сун.

В представленном дипломатом документе говорится, что усиление регулирования использования ИИ в военных целях поможет укрепить доверие между странами, поддержать глобальную стратегическую стабильность, предотвратить гонку вооружений и ослабить гуманитарные проблемы.

Китай призвал страны соблюдать нормы международного права и этики при разработке оружия или ведения войны с применением искусственного интеллекта, чтобы сократить сопутствующие жертвы и избежать неизбирательного уничтожения, неправильного использования или злоупотреблений.

Он добавил, что необходимо улучшить оценку безопасности и контроль над технологиями, чтобы гарантировать контроль ИИ-систем человеком.

В документе также предлагается многосторонний механизм для содействия обмену опытом, а также оказания помощи развивающимся странам в получении доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечивая «права всех держав на развитие и мирное использование технологий».

«Следует избегать подходов, которые проводят идеологические границы между странами и обобщают концепцию национальной безопасности», — говорится в докладе.

Несмотря на заявление, ранее Китай проявлял большой интерес к новым военным технологиям, включая искусственный интеллект. Народно-освободительная армия уже профинансировала несколько подобных проектов.

Согласно отчету Пентагона «О военной мощи Китая за 2021 год», потенциальные военные приложения КНР могут включать искусственный интеллект и передовую робототехнику, которые будут применяться для расширенного использования данных, поддержки принятия решений, производства, беспилотных систем и C4ISR.

Напомним, в декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал принять меры против «роботов-убийц».

В ноябре ЮНЕСКО приняла первый глобальный стандарт этики ИИ.

В сентябре Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала запретить некоторые виды искусственного интеллекта.



