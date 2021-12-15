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Китай выступил против использования ИИ в военных целях

Китай выступил против использования ИИ в военных целях


Миру необходимы международные правила в отношении использования военного искусственного интеллекта, чтобы предотвратить новую гонку вооружений и глобальную катастрофу. Об этом заявил посол Китая по контролю над вооружениями в ООН Ли Сун, пишет SCMP.


По его словам, применение технологии искусственного интеллекта может изменить будущее войны и потенциально вызвать гуманитарные кризисы. Он призвал сильные страны проявить сдержанность при разработке подобных систем, а также усилить надзор над военным ИИ для снижения рисков его распространения.


«Китай выступает против использования технологий искусственного интеллекта для достижения абсолютного военного превосходства и подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран», — сказал Ли Сун.


В представленном дипломатом документе говорится, что усиление регулирования использования ИИ в военных целях поможет укрепить доверие между странами, поддержать глобальную стратегическую стабильность, предотвратить гонку вооружений и ослабить гуманитарные проблемы.


Китай призвал страны соблюдать нормы международного права и этики при разработке оружия или ведения войны с применением искусственного интеллекта, чтобы сократить сопутствующие жертвы и избежать неизбирательного уничтожения, неправильного использования или злоупотреблений.


Он добавил, что необходимо улучшить оценку безопасности и контроль над технологиями, чтобы гарантировать контроль ИИ-систем человеком.


В документе также предлагается многосторонний механизм для содействия обмену опытом, а также оказания помощи развивающимся странам в получении доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечивая «права всех держав на развитие и мирное использование технологий».


«Следует избегать подходов, которые проводят идеологические границы между странами и обобщают концепцию национальной безопасности», — говорится в докладе.


Несмотря на заявление, ранее Китай проявлял большой интерес к новым военным технологиям, включая искусственный интеллект. Народно-освободительная армия уже профинансировала несколько подобных проектов.


Согласно отчету Пентагона «О военной мощи Китая за 2021 год», потенциальные военные приложения КНР могут включать искусственный интеллект и передовую робототехнику, которые будут применяться для расширенного использования данных, поддержки принятия решений, производства, беспилотных систем и C4ISR.


Напомним, в декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал принять меры против «роботов-убийц».


В ноябре ЮНЕСКО приняла первый глобальный стандарт этики ИИ.


В сентябре Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала запретить некоторые виды искусственного интеллекта.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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