Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings

Канадская криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн в рамках раунда финансирования Серии B при оценке в $540 млн. Его возглавила управляющая компания 10T Holdings Дэна Тапиеро.

