Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн

Торгуемая на Нью-Йоркской фондовой бирже страховая компания Lemonade договорилась о поглощении конкурента Metromile, который ранее инвестировал в первую криптовалюту.

Как публичная компания, Lemonade подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет по форме S-4, информирующий регулятора об условиях сделки.

Скриншот из него стал источником некоторой путаницы, возникшей в криптовалютном сообществе.

Опубликовавший его в Twitter генеральный партнер CastleIsland Investments Мэтт Уолш, написал:

"Похоже, на балансе Lemonade фигурирует биткоин. Вызываю Майкла Сэйлора".

https://twitter.com/MattWalshInBos/status/1470784429438218252

С этой новости начал свой подкаст на YouTube сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

Однако приведенный отрывок относится к описанию поглощаемой Metromile.

"В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, компания приобрела цифровые активы на сумму $1 млн, состоящие исключительно из биткоина", — говорится в абзаце.

Данные: SEC.

Metromile учитывает криптовалюту как нематериальные активы и пользуется услугами стороннего кастодиального сервиса для ее хранения.

О покупке биткоина на $1 млн фирма отчиталась SEC в августе. До этого Metromile анонсировала для клиентов возможность оплачивать счета и получать страховое возмещение в цифровом золоте.

Упомянутый Уолшем Майкл Сэйлор является основателем и CEO MicroStrategy, которая первой из публичных компаний инвестировала в биткоин.

Напомним, после покупки в начале декабря дополнительных 1434 BTC на сумму около $82,4 млн, MicroStrategy довела свой баланс в цифровых активах до 122 478 BTC. По словам Сэйлора, фирма, возможно, будет хранить цифровое золото "вечно".