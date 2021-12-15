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Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн

Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн


Торгуемая на Нью-Йоркской фондовой бирже страховая компания Lemonade договорилась о поглощении конкурента Metromile, который ранее инвестировал в первую криптовалюту.


Как публичная компания, Lemonade подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет по форме S-4, информирующий регулятора об условиях сделки.


Скриншот из него стал источником некоторой путаницы, возникшей в криптовалютном сообществе.


Опубликовавший его в Twitter генеральный партнер CastleIsland Investments Мэтт Уолш, написал:


"Похоже, на балансе Lemonade фигурирует биткоин. Вызываю Майкла Сэйлора".


https://twitter.com/MattWalshInBos/status/1470784429438218252

С этой новости начал свой подкаст на YouTube сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.


Однако приведенный отрывок относится к описанию поглощаемой Metromile.


"В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, компания приобрела цифровые активы на сумму $1 млн, состоящие исключительно из биткоина", — говорится в абзаце.


Данные: SEC.

Metromile учитывает криптовалюту как нематериальные активы и пользуется услугами стороннего кастодиального сервиса для ее хранения.


О покупке биткоина на $1 млн фирма отчиталась SEC в августе. До этого Metromile анонсировала для клиентов возможность оплачивать счета и получать страховое возмещение в цифровом золоте.


Упомянутый Уолшем Майкл Сэйлор является основателем и CEO MicroStrategy, которая первой из публичных компаний инвестировала в биткоин.


Напомним, после покупки в начале декабря дополнительных 1434 BTC на сумму около $82,4 млн, MicroStrategy довела свой баланс в цифровых активах до 122 478 BTC. По словам Сэйлора, фирма, возможно, будет хранить цифровое золото "вечно".

# Экономика
По материалам: ForkLog

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