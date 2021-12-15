Любовный гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Любовь в семье и в отношениях — самое важное, что у нас есть. Необходимо формировать хорошие отношения с близкими, чтобы всегда быть в тонусе и иметь сильную энергетику. Астрологи рассказали о том, что нас ждет в этой сфере в 2022 году.

Тем, кто хочет как можно скорее найти вторую половинку, стоит воспользоваться тремя сильными техниками привлечения любви. При этом стоит помнить, что в 2022 году любовная сфера может напоминать минное поле, поэтому будьте особенно осторожны. Поступайте осмотрительно и мудро, чтобы не нажить себе проблемы.

Овен

Влияние планет может наделить Овнов эмоциональной легкостью. В таком состоянии легко влюбиться, завести новый роман, признаться в чувствах, что хорошо для одиноких представителей Знака. В отношениях же очень просто будет потерять голову и наделать ошибок. Также эмоциональная легкость может привести к тому, что Овнов будут часто обманывать окружающие. Специальные талисманы и обереги помогут защититься от обмана и хитрости. Астрологи советуют людям данного Знака чаще встречаться с родственниками в этом году.

Телец

Любовная сфера жизни у Тельцов сдвинется с мертвой точки. Все отношения, которые находились в подвешенном состоянии, наконец прояснятся и станут понятными. Тельцам не стоит оставаться в стороне — обязательно нужно предпринять шаги по дальнейшему улучшению ситуации, чтобы планеты поддержали их начинания. Успехи в любви будут также зависеть от настроения Тельцов. Медитация на успокоение поможет людям этого Знака выйти из состояния стресса и сконцентрироваться на том, что важно. В данном случае — на общении, флирте, романтике.

Близнецы

Начало года и весна идеально подходят для знакомств и попыток перевести существующие отношения на новый уровень. Астрологи советуют всерьез взяться за эту сферу, пока желания и цели актуальны. Близнецы смогут гармонизировать свою личную жизнь. Шансы на успех в любви огромны, так что Близнецам остается только ждать удобного момента для раскрытия своей врожденной харизмы. Не исключено, что вокруг Близнецов будет много опасных людей, от которых им потребуется защита. Черная нить на запястье — отличный оберег от всех проблем в 2022 году.

Рак

Усилия Раков в личной жизни, увы, не получат признания, но только в первые месяцы года. Начиная с марта ситуация изменится на противоположную. Если хотелось обнародовать громкие идеи, то лучше с этим повременить. Можно будет переключиться с работы на дом и семью. В этой сфере возможно нечто очень интересное: например, совместные поездки и полезный досуг. Многим Ракам удастся реанимировать умирающие отношения. Тем, кто находится в поисках любви, стоит всегда помнить, как люди разных Знаков выражают свои чувства. Так Раки не пропустят момент, когда нужно действовать.

Лев

Львам, которые находятся в отношениях, следует научиться доверять второй половинке. Если этого не сделать в 2022 году, любовь может исчезнуть. Второй половинке покажется, что Лев отстраняется. Одиноким Львам стоит держаться подальше от сплетен. Во время свиданий астрологи советуют держать себя в руках и тщательно подбирать слова, чтобы новый человек не решил, что Львы токсичны. Семейных Львов ждут замечательные новости: поддержка партнера и исполнение желаемого. Это прекрасный год для зачатия и рождения ребенка, переезда, покупки жилья.

Дева

В начале года Девам может взгрустнуться, даже если особой причины для этого не будет. На этом фоне вероятны ссоры с любимым человеком, резкие вспышки ревности, переменчивое настроение. Новые знакомства тоже не будут идти как надо. Однако весь остальной год, начиная примерно с апреля, будет удачным в амурных делах. Звезды помогут Девам схватить любовную удачу за хвост. Получится улучшить отношения, перевести их на новый уровень, найти любовь. Всем, кто в поисках, стоит искать высоковибрационных людей с сильной энергетикой.

Весы

Одиноким Весам в 2022 году судьба и планеты будут дарить множество новых возможностей в сфере любви. Усилить свою привлекательность им помогут магические камни-талисманы, а также ношение цветов, которые любит Водный Тигр: черный, синий, голубой, бежевый, песочный. Весам не стоит рассчитывать на удачные свидания вслепую. Лучше быть осторожнее и не полагаться на свою интуицию. Это отличное время для личных успехов и бизнеса. Приведя свои рабочие дела в порядок, Весы освободят время для романтики и новых знакомств. Всем, кто находится в отношениях, 2022 год принесет гармонию и спокойствие.

Скорпион

Скорпионы станут очень харизматичными и обаятельными в 2022 году. Это значит, что у них будет возможность чаще знакомиться и больше времени проводить в окружении противоположного пола. Если захочется построить с кем-то длительные и серьезные отношения, лучше сначала проверить, есть ли будущее у таких отношений при помощи нумерологического расчета. Астрологи советуют семейным Скорпионам держаться подальше от выяснения отношений, ревности и конфликтов. Острые темы в этом году лучше отложить в долгий ящик, по крайней мере, до сентября.

Стрелец

Стрельцам очень важно в 2022 году не потерять завоеванные в любви позиции. Астрологи советуют им беречь то, что они имеют, стараться ради общего блага семьи или пары, сохранять гармонию. Всем Стрельцам, которые одиноки и в поисках, можно активизироваться уже с первых дней января. В 2022 году произойдет много интересных знакомств, и некоторые из них будут судьбоносными. Самое главное сейчас — помнить, что у каждого Знака есть свои слабости и пороки. Не стоит искать идеального человека, который хорош во всем и не имеет изъянов.

Козерог

2022 год станет для Козерогов финальной ступенью на пути к любовным победам. Осмотрительность и холодный расчет, безусловно, хороши, но иногда стоит доверять своему сердцу. Козерогам, которые привыкли к тому, что в любви за них всегда делают первый шаг другие люди, в эти двенадцать месяцев стоит взять инициативу на себя. В любви Козероги либо останутся ни с чем, либо достигнут счастья. Чтобы укрепить существующую любовь, нужно держать дом и душу в чистоте.

Водолей

Водолеи в 2022 году будут часто знакомиться и получат множество новых возможностей для начала отношений. При этом они будут более влюбчивыми, поэтому нужно сначала проверять, есть ли у человека взаимные чувства. Прогноз астрологов на начало года для Водолеев в отношениях очень радужный. К концу года необходимо быть осторожнее со словами и эмоциями, чтобы не спровоцировать разлад и ссору. Все, что нужно для счастья в 2022 году, — выглядеть на все сто. Новая или прежняя любовь может возникнуть рядом с Водолеями в любой момент.

Рыбы

Возможно, Рыбам откроется тайна об их второй половинке. Даже если она будет не самой приятной, лучше не рубить с плеча и быть дипломатичнее. Любовная интуиция Рыб будет на высоте в течение всего года, поэтому им стоит прислушиваться почаще к голосу сердца в сложных ситуациях. При появлении новых людей в вашей жизни стоит обращаться к физиогномике, чтобы читать их характер и понимать, каковы шансы на успешное взаимодействие. Ночные светила в отличном положении в 2022 году, поэтому они подарят Рыбам харизму и обаяние.