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Мария Миронова рассказала о разводе и как его пережила

Мария Миронова рассказала о разводе и как его пережила
Актриса Мария Миронова поделилась, как безболезненно расстаться. До нынешнего брака Мария Миронова трижды пыталась построить крепкую семью. Каждая новая попытка заканчивалась разводом. Казалось бы, имея такой богатый опыт, актриса должна точно знать идеальный «рецепт» расставания с мужчиной. Миронова действительно переживала неудачи в личной жизни безболезненно, но секрета идеального развода у неё нет. «У меня, видимо, какие-то защитные механизмы существуют. Не разводилась болезненно ни разу в своей жизни. Наверное, потому что, если бы это было болезненно, то я бы не разводилась», — сказала Миронова в интервью Вокруг.Тв.
Мария Миронова Актриса добавила, что не считает развод реальным решением проблем в отношениях. «Я считаю, что разводиться ужасно и не нужно никому», — говорит она. По мнению Мироновой, семейная жизнь — это большая работа над собой. Гораздо сложнее сохранить брак, чем пережить расставание. «Развод — это слабость. Сила — это сохранить отношения на долгие годы. Чтоб развестись особо мозгов ты не надо», — добавила Мария. Сейчас Миронова замужем за бизнесменом Андреем, от которого она в 2019 году родила сына Федора. Артистка не показывает любимого публике. Вероятно, боится спугнуть своё счастье. В СМИ тем временем ходят слухи, что на самом деле тайным мужем Марии является молодой актер Андрей Сорока.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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