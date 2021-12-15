Мария Миронова шокировала историей о маньяке

48-летняя актриса Мария Миронова поделилась ужасной историей. Звезда сериала «Инсомния» поделилась пугающей историей, которая произошла с ней несколько лет назад. Тогда дочь Андрея Миронова столкнулась с психически нездоровым человеком. Тайный поклонник часто появлялся в театре, где она работала, и оказывал ей знаки внимания.Мария Миронова Кроме того, мужчина оставлял странные «подарки» — две белые розы в черной раме. Сам преследователь, по словам Мироновой, был похож на маньяка. Кинодиве пришлось обратиться к правоохранителям. В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина проживал в учреждении для психически нездоровых идей. Несмотря на то, что эти события произошли достаточно давно, актриса до сих пор вспоминает об этом с содроганием. «Он исчез из моей жизни. Сейчас я еще буду думать: «Я виктимная, виктимная». Нет, нет. Мало ли какие проблемы у людей!» — подчеркнула звезда экрана «Вокруг ТВ».