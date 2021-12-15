Марина Хлебникова оптимистично высказалась о своем здоровье

Певица Марина Хлебникова впервые высказалась о своем состоянии. Почти месяц назад артистка едва не сгорела в своей квартире в Москве. По поводу состояния здоровья Марины Хлебниковой ходило много слухов. Буквально несколько минут назад исполнительница лично обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку. Марина Арнольдовна отметила, что у нее все хорошо и поводов для серьезных беспокойств нет. «Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что пишете мне, поддерживаете. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо. По возможности буду вам писать голосовые сообщения. А всю официальную информацию найдете на моей страничке в Instagram», — сообщила 56-летняя артистка бодрым голосом в личном блоге.Марина Хлебникова В последнее время по поводу состояния Хлебниковой ходило много слухов. Сообщалось, что у нее повреждено порядка 20 процентов тела, есть проблемы с глазами. По этому поводу не раз высказывались представители исполнительницы, отмечая, что не стоит верить непроверенной информации. «Друзья! Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц, до якобы очевидцев-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась). В очередной раз призываем вас не поддаваться на слухи и провокации, ведь ни одна из них не является правдивой, а появляются они исключительно от незнания ситуации, ведь ни представители Марины Арнольдовны, ни ее семья не дают никаких комментариев. И мы, как представители Марины, призываем всех журналистов уважать право семьи на частную жизнь. По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы. Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно (!) семью, никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей, и уж тем более журналистов у нее не было и не будет в ближайшее время», — рассказывали в окружении Хлебниковой около недели назад.