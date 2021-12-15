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Маша Распутина прошлась по бывшей жене мужа

Маша Распутина прошлась по бывшей жене мужа
Певица Мария Распутина назвала экс-супругу мужа Елену Захарову - убогой. Артистка продолжает конфликтовать чуть ли не со всеми родственниками. На этот раз она прокомментировала скандальные высказывания экс-супруги ее возлюбленного. В начале декабря Елена Захарова сделала несколько откровенных заявлений, касающихся Марии Распутиной. Она обвинила соперницу в черствости, рассказав, что та якобы нелестно высказалась о Жанне Фриске после ее смерти. «Когда Фриске умерла, я ревела, всем жалко было, а Распутина сказала: «На одну шлюху меньше стало. Померла и хрен с ней». Что это? Ее дочь все слышала. Такой это ужасный человек! Она ненавидит людей», — рассказала Елена в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Эти откровения шокировали как общественность, так и Марию Распутину. Артистка отрицает, что говорила нечто подобное. Более того, она намерена подать на Елену в суд. По мнению певицы, соперница просто мстит ей за неудачи в собственной личной жизни.
Маша Распутина «Жалко мне эту Елену Захарову. Такая она убогая женщина. Они там всей семьей объединились, чтобы вернуть Виктора Евстафьевича», — заявила певица в эфире программы «Секрет на миллион». Ранее Захарова заявляла, что Распутина увела ее супруга из семьи. Более того, Виктор Евстафьевич так и не развелся с Еленой, хотя они уже много лет не живут вместе. Кстати, у артистки назрел конфликт не только с соперницей, но и с дочерью своего избранника. «Нелли оказалась тихой змеей», — подчеркнула певица. Распутина уверена, что многие родственники завидуют ее семейному счастью. Однако их интриги пока никак не повлияли на отношения Марии с Захаровым: влюбленные все еще счастливы вместе и строят планы на будущее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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