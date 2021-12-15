Меньше месяца остается до отключения серверов Halo, которые работают по совместимости





Студия 343 Industries несколько месяцев назад объявляла, что вскоре закроет серверы игр Halo на Xbox 360 (в том числе, игр, которые работают по обратной совместимости). Изначально это должно было произойти в декабре 2021 года, но после команда 343 Industries перенесла закрытие серверов на начало 2022 года — их закроют 13 января 2022 года.

Закрывать планируют серверы следующих игр: Halo 3 (2007), Halo 3: ODST (2009), Halo: Reach (2010), Halo: Combat Evolved Anniversary (2011) и Halo 4 (2012). Если эти игры работают на Xbox One или Xbox Series X | S по обратной совместимости, и вы в них играете, то они лишатся целого ряда функций. Выше на изображении можно видеть конкретную информацию по каждой игре.

В первую очередь, закрытие серверов должно интересовать игроков, которые любят получать максимум из возможных достижений. После закрытия серверов, в некоторых играх Halo по обратной совместимости можно будет получить далеко не все достижения.

Что касается версий перечисленных выше игр, которые доступны в Halo Master Chief Collection, их данная ситуация не коснется.