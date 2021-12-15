Минпросвещения при поддержке педагогического сообщества разработает единые подходы к формированию зарплат учителей

Выработка новых единообразных подходов к формированию заработных плат в системе образования и снижение отчётной нагрузки на учителей стали самыми обсуждаемыми вопросами на очередном заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС), созданного при Министерстве просвещения Российской Федерации, под председательством Министра просвещения Сергея Кравцова, информирует пресс-служба ведомства.

Подводя итоги уходящего года, Сергей Кравцов поблагодарил членов ВЭПС за проделанную работу и призвал их и дальше быть максимально активными в своих регионах, не бояться высказывать свои предложения, общаться с коллегами и делиться с Министерством проблемами, которые волнуют всех.

«Нам важна обратная связь, объективная информация, и мы будем и дальше приглашать членов ВЭПС на всероссийские мероприятия, организовывать очные встречи с ними в ходе поездок в регионы. Ещё раз хочу подчеркнуть, что профессия учителя – самая нужная, самая важная, самая ответственная и именно от неё зависит будущее всей страны», – резюмировал он.

Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин рассказал об основных итогах мониторинга формирования заработных плат в разных субъектах Российской Федерации.

Андрей Милёхин представил ключевые предложения по выработке единых подходов к формированию заработных плат педагогов, что позволит усовершенствовать систему оплаты труда. Это дифференциация размеров ставки с учётом сложности труда и в зависимости от квалификационных уровней, определение унифицированных перечней компенсационных и стимулирующих выплат на уровне Правительства Российской Федерации, на которые может рассчитывать каждый учитель. Рассматриваются механизмы повышения размеров ставок заработных плат педагогических работников.

Сергей Кравцов подчеркнул, что озвученные предложения будут вынесены на обсуждение членов ВЭПС и тщательно проработаны.

«Мы видим, что нужны единые принципы начисления заработных плат, когда есть фиксированная база и понятно, за что выплачиваются стимулирующие. Уверен, что путём обсуждения и голосования мы придём к оптимальной модели», – сказал Министр.

Педагоги поделились своими мнениями по поводу совершенствования системы оплаты труда и подняли вопросы, связанные с поддержкой учителей и повышением престижа профессии.

Комментируя выступления членов Совета, Сергей Кравцов отметил, что ключевая задача школы – обучение и воспитание, поэтому Минпросвещения России, в частности, проанализирует вопросы, связанные с дополнительной нагрузкой на педагогов и формированием штатного расписания.

Также во время заседания подвели итоги пятого Всероссийского съезда учителей сельских школ, участия членов ВЭПС в стратегической сессии «Как мы учим наших детей?», которая прошла во Владивостоке 13 ноября, и представили региональный проект по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в современной школе.

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России. Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования в 2020 году. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов. Члены Совета из числа педагогических работников избираются сроком на два года.

Совет призван расширить участие педагогов в обсуждении необходимых мер по развитию системы образования и воспитания.