Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе

Депутаты Заксобрания Иркутской области возьмут на контроль вопрос оснащения городской больницы №1 в Черемхово современным оборудованием для проведения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Об этом во время рабочей поездки в Черемхово сказал спикер Александр Ведерников. Социальные объекты вместе с ним посетил депутат Заксобрания Виктор Побойкин и мэр города Вадим Семенов, пишет пресс-служба областного парламента.

Как рассказал Вадим Семенов журналисту IRK.ru, больница остро нуждается в современном оборудовании. Несколько лет назад в городе открыли первичное сосудистое отделение. Диагностика нужна пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющийся в больнице томограф устарел и требует ремонта.

Вадим Семенов:

— Работа первичного сосудистого отделения бессмысленна без оборудования. Наш томограф не работает уже полгода, ближайший находится в Кутулике, возим пациентов туда. Кроме того, в Черемховскую больницу привозят пострадавших в ДТП на федеральной трассе, часто им тоже необходима диагностика.

Ежегодно в черемховской больнице проводят более девяти тысяч исследований МСКТ. В пандемию коронавируса их требуется еще больше.

Александр Ведерников:

—Учреждению нужен томограф для первично-сосудистого отделения. Постараемся помочь Черемховской больнице №1, будем держать этот вопрос на контроле.