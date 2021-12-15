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Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота

Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота

На протяжении десяти лет фермер из Австралии хранил обычный камень, который казался ему самым обычным. Ранее он считал, что в нем находится золото.

Но однажды к парню заглянул геолог, который был удивлен увиденным.

Когда-то австралиец по имени Дэвид Холл занимался поиском золота. Его хозяйства расположены рядом с Мельбурном.

Это место в 19 веке было посещаемым, так как на территории находили золото. Дэвид решил, что найденный им валун – не просто камень, а золото, скрытое под минералом.

Находка оказалось настолько прочной, что мужчина не смог его разрушить. Даже самые современные инструменты не помогли ему справиться с поставленной задачей.

Когда Холл понял, что любые попытки не дают результата, он просто поставил камень на полку как сувенир. Скорей бы всего он продолжал бы там пылиться до сих пор, если бы ни его приятель.

Хранящийся на полке камень были ничем иным, как метеорит. Как выяснилось позже, цена такой находки гораздо выше, нежели золота.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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