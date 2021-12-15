На Байкальской горело помещение на третьем этаже ТЦ «Цветной парк»

В торговом центре «Цветной парк» на улице Байкальская в Иркутске днем 15 декабря произошел пожар. На момент прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек, из них 56 – работники ТЦ, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 13:39. На место выехали три единицы техники и 14 человек личного состава. Сработавшая система пожаротушения ликвидировала пожар на небольшой площади. При проведении разведки выяснилось, что горел кулер для воды в одном из помещений на третьем этаже. Дознаватели МЧС России проведут доследственную проверку по факту пожара.