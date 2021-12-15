Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Байкальской горело помещение на третьем этаже ТЦ «Цветной парк»

На Байкальской горело помещение на третьем этаже ТЦ «Цветной парк»

В торговом центре «Цветной парк» на улице Байкальская в Иркутске днем 15 декабря произошел пожар. На момент прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек, из них 56 – работники ТЦ, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 13:39. На место выехали три единицы техники и 14 человек личного состава. Сработавшая система пожаротушения ликвидировала пожар на небольшой площади. При проведении разведки выяснилось, что горел кулер для воды в одном из помещений на третьем этаже. Дознаватели МЧС России проведут доследственную проверку по факту пожара.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»
Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»
Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом
Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом
Иосиф Пригожин прошелся по Аврааму Руссо
Иосиф Пригожин прошелся по Аврааму Руссо
Стас Михайлов неожиданно располнел
Стас Михайлов неожиданно располнел
Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги
Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги
Астропрогноз на 2022 год
Астропрогноз на 2022 год
Франция и Германия отказываются вводить санкции для РФ из-за "возможного вторжения" на Украину
Франция и Германия отказываются вводить санкции для РФ из-за
Back 4 Blood завтра получит крупное обновление с оффлайн режимом
Back 4 Blood завтра получит крупное обновление с оффлайн режимом
Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»
Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем
В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука
В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука
Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в Южно-Сахалинске
Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в
Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов «Абилимпикс», получили награды
Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos

Еще по теме

200 человек эвакуировались во время пожара торгового центра «Версаль»
В Сочи загорелся торговый центр: пострадали 15 человек
Пожар в центре Киева ликвидировали
70 иркутян эвакуировались во время пожара в общежитии на улице Леси Украинки