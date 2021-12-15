Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги

На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги

Открыто движение поездов по новому двухпутному участку Киренга — Окунайский на БАМе. Это повысит пропускную способность участка Лена-Восточная — Таксимо и позволит обеспечить рост объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока. Участок Киренга — Окунайский Байкало-Амурской магистрали расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренга — правого притока Лены. Двухпутная вставка будет способствовать повышению его пропускной способности с 20 до 53 пар поездов в сутки.

Открытие прошло в формате телемоста. Из Координационного центра Правительства РФ в Москве разрешение на прохождение грузового состава дали заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Марат Хуснуллин:
— Российские железные дороги и строители справляются со своими задачами, делая большую работу в непростых условиях Дальнего Востока. Надеюсь, что тот темп работ, который мы набираем, позволит все чаще иметь возможность участвовать в таких событиях. Уверен, что благодаря нашим усилиям удастся выполнить все задачи, поставленные президентом — Восточный полигон будет работать на развитие Дальнего Востока, Сибири и всей страны.

Строители возвели здесь почти 10 километров второго пути, причем в местах заболоченной местности было отсыпано земляное полотно высотой более 4 метров. Были реконструированы пять железнодорожных мостов, путепровод длиной 116 метров, водопропускные трубы, построены объекты энергетического комплекса, связи и системы управления движением, а также пункты обогрева и посадочная платформа.

Всего, начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на БАМе появились свыше 400 километров новых двухпутных участков, а в 2024 году их протяженность увеличится более чем на 1,5 тысячи километров.

Подробно про строительство БАМа читайте а материале журналиста IRK.ru «Все говорят про расширение БАМа и Транссиба, что вообще происходит?»

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Коту стало холодно и он пришел в гости к недружелюбной рептилии
Коту стало холодно и он пришел в гости к недружелюбной рептилии
Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота
Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото,
Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале января
Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале
Меньше месяца остается до отключения серверов Halo, которые работают по совместимости
Меньше месяца остается до отключения серверов Halo, которые работают
Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass
Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass
Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold
Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по
Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе
Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе
В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла
В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла
Госдума разрешила губернаторам избираться более чем на два срока подряд
Госдума разрешила губернаторам избираться более чем на два срока
Жительница Зимы перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Жительница Зимы перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги
На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги
В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»
В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Виды пива
Виды пива
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

Еще по теме

Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
РЖД запустила регулярное грузовое движение в обход Украины
По обрушенному в Саратовской области мосту не ездили пассажирские поезда
В РЖД объявили, когда пассажирские поезда пойдут в обход Украины (ФОТО)