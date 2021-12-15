На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги

Открыто движение поездов по новому двухпутному участку Киренга — Окунайский на БАМе. Это повысит пропускную способность участка Лена-Восточная — Таксимо и позволит обеспечить рост объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока. Участок Киренга — Окунайский Байкало-Амурской магистрали расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренга — правого притока Лены. Двухпутная вставка будет способствовать повышению его пропускной способности с 20 до 53 пар поездов в сутки.

Открытие прошло в формате телемоста. Из Координационного центра Правительства РФ в Москве разрешение на прохождение грузового состава дали заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Марат Хуснуллин:

— Российские железные дороги и строители справляются со своими задачами, делая большую работу в непростых условиях Дальнего Востока. Надеюсь, что тот темп работ, который мы набираем, позволит все чаще иметь возможность участвовать в таких событиях. Уверен, что благодаря нашим усилиям удастся выполнить все задачи, поставленные президентом — Восточный полигон будет работать на развитие Дальнего Востока, Сибири и всей страны.

Строители возвели здесь почти 10 километров второго пути, причем в местах заболоченной местности было отсыпано земляное полотно высотой более 4 метров. Были реконструированы пять железнодорожных мостов, путепровод длиной 116 метров, водопропускные трубы, построены объекты энергетического комплекса, связи и системы управления движением, а также пункты обогрева и посадочная платформа.

Всего, начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на БАМе появились свыше 400 километров новых двухпутных участков, а в 2024 году их протяженность увеличится более чем на 1,5 тысячи километров.

Подробно про строительство БАМа читайте а материале журналиста IRK.ru «Все говорят про расширение БАМа и Транссиба, что вообще происходит?»