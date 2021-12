На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos

Базирующаяся в Лондоне ETC Group объявила о включении в листинг Xetra из структуры Deutsche Börse биржевого продукта (ETP) на основе Tezos (XTZ).

ETC Group Confirms Launch Of Institutional-Grade Tezos ETC Product On Europe’s Largest ETF Trading Venue Deutsche Börse Xetra https://t.co/QCvmTZpBF2 #Tezos @ETC_Crypto @DeutscheBoerse #ETP #ETC #digitalsecurities

Инструмент с физическим обеспечением получил тикер EXTZ. Он доступен инвесторам из 16 стран ЕС.

«Мы реагируем на спрос институциональных инвесторов, которые хотят инвестировать в конкурентов биткоина и Ethereum. Tezos зарекомендовала себя как платформа для исполнения смарт-контрактов, трансграничных платежей и dapps», — прокомментировал со-CEO ETC Group Брэдли Дьюк.

В планах компании запуск ETP на базе Polkadot, Solana, Stellar и Cardano.

9 ноября объем активов под управлением ETC Group превысил $2 млрд, из которых $1,6 млрд приходятся на биткоин-ETP.

We are proud to announce that @ETC_Crypto has reached $2 Billion AUM!

Read more: https://t.co/GWP7cNNnjA #UK #Bitcoin #Crypto #ETCGroup pic.twitter.com/E6NRdsnRU4