Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

21:20 Автор: Жанна Звягина

Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен для девятиклассников — с 21 апреля по 2 июля. Это следует из приказов Министерства просвещения и Рособрнадзора, опубликованных в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документов, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период 5-24 сентября.

Опубликованы демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете» сообщил, что единый государственный экзамен в 2022 году пройдет в очном формате впервые с начала пандемии.

Летом в службе также рассказали, что изменится в ЕГЭ в следующем году. В частности, время, отведённое на выполнение единого госэкзамена по истории и обществознанию, сократят, а объём сочинения по литературе увеличат. В ЕГЭ по литературе будет шире представлена поэзия второй половины ХIХ — ХХ в., отечественная литература ХХI века. В работе по иностранному языку нужно будет написать электронное письмо другу, а время выполнения письменной и устной части экзамена будет увеличено.

#образование #ЕГЭ #школы

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