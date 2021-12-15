Необычная бытовая техника, которая есть в каждом корейском доме

Электроодеяло

Аэрогриль

Стиральная машина для детских вещей

Очистители воздуха и воды

Холодильник для кимчи

Всегда интересно узнать, как устроен быт жителей другой страны. Корейцы, например, не представляют жизни без некоторых бытовых приборов, которые многим из нас вовсе не кажутся столь необходимыми. Примечательно, что практически 99 % техники, которую покупают корейцы, производится в их стране и только для внутреннего рынка.Знали ли вы, что многие корейцы не признают кроватей и спят на полу? И они обожают электроодеяла, в которые можно завернуться, как в кокон. Зима в Корее холодная, хоть и короткая, думаю, этим всё объясняется.Это название знакомо многим, и в нашей стране эта техника продается, но у меня, например, нет ни одного знакомого, который активно использовал бы аэрогриль у себя дома. А вот корейцы жить без него не могут. Многие называют аэрогриль самой необходимой техникой в кухне и пользуются им чаще, чем духовкой и плитой.В Азии к детям относятся с особым трепетом. Корейские мамы считают, что стирать детскую одежду со взрослой негигиенично и неэтично, поэтому приобретают специальные детские стиралки – по размеру они меньше обычных, во многих есть функция стерилизации паром и серебром.Корейцы просто помешаны на микроклимате жилищ. В одном доме обычно даже более одного очистителя воздуха и мощный очиститель воды. Близость к промышленному гиганту Китаю объясняет, почему корейцы так переживают по этому поводу.Эта диковинная бытовая техника в 1.kz есть в каждом корейском доме. Ее считают едва ли не главным приобретением. Кимчи недаром называют «корейским хлебом» (хотя никакого сходства нет). Это национальный продукт с выраженным запахом, который корейцы потребляют в огромных количествах. Неудивительно, что им нужны целые лари для хранения любимого лакомства.