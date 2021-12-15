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Новогодняя распродажа игр и DLC для Xbox — когда ожидать начало

Новогодняя распродажа игр и DLC для Xbox — когда ожидать начало


Ежегодно Microsoft проводит крупную распродажу игр и DLC для Xbox к новому году. Это последняя распродажа в календарном году, и ее старт можно ожидать уже со дня на день.

Пока подразделение Xbox официально не сообщало о том, когда стартует новогодняя распродажа, но можно прикинуть сроки по прошлогодним датам.



2020 год: 18 декабря — 3 января



2019 год: 20 декабря — 4 января



2018 год: 21 декабря — 3 января



2017 год: 22 декабря — 31 декабря



2016 год: 22 декабря — 9 января

В последние годы Microsoft начинает новогоднюю распродажу по пятницам — за неделю до новогодней. Когда распродажа начнется в этом году — неизвестно, но можно предположить, что произойдет это уже в ближайшую пятницу — 17 декабря, либо в следующий вторник — 21 декабря.

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По материалам: newxboxone

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