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Обновление «Контракт» с Доктором Дре для GTA Online уже доступно

Обновление «Контракт» с Доктором Дре для GTA Online уже доступно


На прошлой неделе разработчики из Rockstar представили крупное сюжетное обновление для GTA Online, которое называется «Контракт». Обновление готово предложить игрокам цепочку заданий, в которых поучаствует известный по GTA V герой Франклин и американский рэпер Доктор Дре. Уже сейчас обновление для GTA Online доступно — его могут загрузить все игроки, оно бесплатное.

С обновлением «Контракт» игроков ждет не только новая сюжетная цепочка заданий (в ходе которой предстоит посетить самые разные места в Лос-Сантосе), но и несколько новых автомобилей, новая радиостанция, новое оружие и прочее.

Ниже можно посмотреть трейлер к запуску обновления «Контракт» с Доктором Дре и Франклином для GTA Online.


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По материалам: newxboxone

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