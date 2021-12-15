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Образовательно-практический марафон «Тренды деловых коммуникаций» объединит участников разных стран

Образовательно-практический марафон «Тренды деловых коммуникаций» объединит участников разных стран

На площадке онлайн-платформы «Открытый русский» стартовал образовательно-практический марафон «Тренды деловых коммуникаций», адресованный студентам, молодым специалистам и начинающим предпринимателям из государств – участников БРИКС, АСЕАН и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятия марафона проводятся с 15 по 18 декабря в очном формате в России с дистанционным подключением участников из других стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Молдавии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Программа марафона объединяет серию практических мероприятий и разбор кейсов деловых коммуникаций в различных форматах, включая лекции, мастер-классы, круглые столы, воркшопы с участием экспертов из разных стран.

В первый день пройдут лекции и практические занятия, посвященные профессиональной коммуникации в медицинской сфере, развитию делового русского языка в Турции, инновационным методикам преподавания русского языка в Индии, а также национально-культурным особенностям деловой коммуникации.

Все участники марафона получат соответствующий сертификат.

По итогам марафона будет издан сборник кейсов – его разместят на платформе «Открытый русский» вместе с видеодневником марафона «Тренды деловых коммуникаций».

# Общество
По материалам: edu.ru

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