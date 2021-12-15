Общественники предлагают прекратить сбор средств на капремонт с жильцов аварийных домов

19:04 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает прекратить практику сбора средств на капитальный ремонт с жителей домов, признанных аварийными. Об этом сообщает в среду ТАСС.

Такое предложение глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент России Владимир Путин.

«У нас есть повторяющиеся проблемы — сбор на капремонт с жителей аварийных домов. После признания дома аварийным его не всегда исключают из программы капремонта, а жители продолжают собирать взносы, несмотря на прямой запрет по Жилищному кодексу», — сказал он.

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Он также отметил, что ОНФ обнаружил 941 такой дом, не исключённый из программы капремонта. По словам Кузнецова, проблема заключается в том, что программа капремонта принимается раз в год, а дома признаются аварийными постоянно. Кузнецов считает, что вопрос можно отрегулировать на уровне Правительства.

Кроме того, он сообщил, что ОНФ проанализировал 17 тысяч обращений по теме аварийного жилья, которые поступили во время прямой линии президента. Были обнаружены 19 домов в 15 регионах, где «людей переселили в жильё, не пригодное для проживания, так называемое новое аварийное жильё». По его мнению, источник проблемы в том, что регионам не хватает средств, из-за чего они закупают жильё, которое «не отличается от того жилья, из которого [граждан] выселили».

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Согласно национальному проекту «Жильё и городская среда», все жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, должны быть расселены до конца 2024 года. Программа действует с 2019 до конца 2024 года.

В декабре 2020 года Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, призванный ускорить расселение аварийного и ветхого жилья. Документ даёт регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

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