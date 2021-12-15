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Ответственность авторов за ошибки в учебниках хотят закрепить законодательно

Ответственность авторов за ошибки в учебниках хотят закрепить законодательно

00:05  Автор: Юлия Сапрыгина



В России утвердили новые требования к школьным учебникам. Параллельно с формированием федерального перечня школьных учебников необходимо законодательно повышать персональную ответственность авторов школьной литературы, а также экспертов, которые дают на неё заключения, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Действующее законодательство не предусматривает ответственности экспертов и экспертных организаций за ошибки, допущенные при проведении экспертиз учебников, отметила Лариса Тутова.

«Поэтому параллельно с формированием федерального перечня школьных учебников необходимо законодательно повышать персональную ответственность и экспертов, и самих авторов школьной литературы за допущенные ошибки», — сказала депутат.

Также, по её мнению, результаты экспертизы должны находиться в открытом доступе, чтобы люди «знали фамилии и должности тех людей и названия тех организации, которые делали экспертизу».

Ранее Минпросвещения утвердило новые требования к школьным учебникам. Теперь экспертиза такой литературы официально стала государственной.

Проверять учебники, в первую очередь, будут на соответствие федеральным образовательным стандартам. Также будут обращать внимание на то, чтобы изложение материала соответствовало возрасту ученика, для которого и предназначен учебник.

Кроме того, эксперты будут оценивать, насколько содержание ученика направлено на формирование у обучающихся «российской гражданской идентичности».

Школьным учебникам выставят оценки


Также учебники не должны содержать информацию, противоречащую Конституции, сведения, направленные на неуважительное отношение к Российской Федерации и законодательству РФ.

Среди других критериев экспертизы учебников перечислены: отсутствие ошибок — грамматических, орфографических, пунктуационных и речевых, а также опечаток, в том числе к иллюстративному материалу, комментариям и примечаниям.

И, конечно, к ученикам не должны попасть пособия, которые побуждают их к действиям, представляющим угрозу для жизни: например, употребление наркотиков или алкоголя, отмечается в документе.



#школы #литература #дети


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По материалам: pnp.ru

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