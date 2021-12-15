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Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов «Абилимпикс», получили награды

Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов «Абилимпикс», получили награды

На заседании Координационного совета партнёров движения «Абилимпикс» наградили партнёров-работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов «Абилимпикс», а также предоставляющих им стажировки, информирует Минпросвещения России. 

Мероприятие прошло в рамках конгресса «Молодые профессионалы» под председательством директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктора Неумывакина.

«Кадровая потребность растёт, и у нас есть вопросы, требующие в том числе вашего включения. Мы возлагаем большие надежды на такой орган, как Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс». Мы запустили много проектов в системе СПО, и некоторые работодатели уже так сильно погрузились в вопросы СПО, что стали настоящими экспертами. Мы этому очень рады, потому что мы должны работать на рынок труда и на те предприятия, куда наши выпускники будут трудоустраиваться», – сказал Виктор Неумывакин.

Он отметил, что система образования заинтересована в том, чтобы обеспечить компании квалифицированными кадрами, а компании, в свою очередь, выполнят не только свою социальную функцию, но и закроют свою кадровую потребность.

XV Международный конгресс «Молодые профессионалы» проходит с 12 по 14 декабря. Свыше 500 экспертов в сфере среднего профессионального образования подводят итоги реализации самых перспективных проектов и анонсируют новые инициативы системы профессиональной подготовки кадров.

В трёхдневной программе конгресса-выставки более 30 секций, круглых столов и дискуссий с участием руководителей федеральных и региональных органов управления системой образования, российских и зарубежных экспертов в области развития системы среднего профессионального образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов «Абилимпикс», получили награды
Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов

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