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Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в Амурской области

Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в Амурской области

Как выстроить взаимодействие между образовательными организациями так, чтобы повысить качество обучения и воспитания детей? Ответ на этот вопрос ищут более 200 участников команд учебных заведений Приамурья на региональном форуме «Сетевое взаимодействие: новый уровень образования». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

Форум проводится два дня. Работа участников организована на четырех площадках. На повестке вопросы, касающиеся профессионального образования, работы методических служб, инновационных форм обучения, наращивания профессиональных компетенций молодых педагогов.

Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в котором прописано, что к 2024 году не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, должны делать это в сетевой форме. Учитывая это, форум нацелен на содействие целенаправленному развитию сетевого взаимодействия в системе общего, дополнительного и профессионального образования Амурской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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