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Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына

Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия рассказала о достижениях сына Артемия. Артистка воспитала трех детей и все они радуют свою знаменитую маму успехами. Дочь Шена стала певицей со своим узнаваемым стилем и завоевывает музыкальный Олимп без помощи мамы. Средний сын Арсений работает бизнесменом и в этом году уже стал отцом. Старший сын артистки не отстает и тоже дает поводы для гордости. Артемий, по словам певицы, занимает руководящую должность в швейцарской музыкальной компании. Его команда недавно занималась созданием клипа для молодой певицы Ana Whiterose. Валерия пришла в восторг от результатов работы сына и стала мечтать о сотрудничестве с ним. Правда, пока что обстоятельства не позволяют Артемию заняться продвижением творчества его мамы.
Певица Валерия «Очень горжусь своим сыном, который вырос в настоящего профессионала в области создания музыки и видео, продвижения музыкального материала. Сегодня он руководит крупнейшей продакшн компанией Швейцарии. Аплодирую, восхищаюсь, люблю, мечтаю поработать вместе. Но... уже, видимо, после пандемии», — поделилась Валерия в Инстаграме. Старший сын певицы давно живет отдельно от родителей. Еще будучи студентом он уехал учиться за границу, где и остался после завершения учебы. В 2019 он тайно от Валерии женился на своей возлюбленной. Артемий не позвал в ЗАГС никого из родных. Тогда многие решили, что отношения певицы со старшим наследником сильно испортились. Однако позже Валерия рассказала, что это не так. Она узнала о планах на женитьбу сына накануне регистрации брака, но прилететь в Швейцарию не смогла из-за запланированного концерта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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