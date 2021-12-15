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Пять членов Конгресса США инвестировали в криптоиндустрию

Пять членов Конгресса США инвестировали в криптоиндустрию


По меньшей мере один сенатор и четыре конгрессмена США купили биткоин или акции связанных с криптовалютами компаний, пишет Business Insider со ссылкой на отчеты политиков.


Самое известное имя в списке издания — сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис. В августе политик отчиталась, что приобрела биткоин на сумму от $50 001 до $100 000.


До этого она уже владела некоторой суммой в криптовалюте, впервые купив актив в 2013 году.


Член Палаты представителей Джефф Ван Дрю сообщил о вложениях на $250 000 в "инвестиционный фонд" под управлением Grayscale Investments. Фирма запустила 16 криптовалютных трастов, в офисе политика не раскрыли, о каком именно идет речь. 


https://twitter.com/Grayscale/status/1470871694193614853

Конгрессмен Джейк Окинклосс отчитался о доле стоимостью $15 000 в компании  Flipside Crypto Investor Holdings. Аналогичную сумму вложил республиканец Барри Мур в брокерскую фирму из Алабамы, в описании которой указал "криптовалютная". Его дивиденды за 2020 год были в диапазоне $2501-$5000.


Согласно отчету, муж члена Конгресса Мэри Ньюман не менее 16 раз торговал акциями биткоин-биржи Coinbase. Последняя продажа была на сумму от $50 001 до $100 000. Также Джим Ньюман в ноябре приобрел акции Grayscale Bitcoin Trust на сумму до $50 000.


Поскольку в двух палатах Конгресса 535 мест, число криптовалютных инвесторов среди его членов составляет менее 1%. При этом, согласно опросу Grayscale, биткоином владеет уже 26% инвесторов в США.


Издание также обнаружило, что 21 штатный сотрудник офисов Конгресса инвестировал в криптовалюты или компании из индустрии. Раскрывать финансовую информацию обязаны работники с доходом от $132 552 в год, что обычно соответствует минимальному уровню зарплаты руководства штабов.


Кристин Уокер, глава аппарата Ламмис, пояснила, что купила биткоин летом 2020 года, до прихода политика в Сенат.


"Последние несколько лет Вайоминг был в авангарде цифровых инноваций и я узнала об активе благодаря усилиям штата", — сказала Уокер.


То, что доля криптоинвесторов в числе высокооплачиваемых сотрудников Конгресса выше, чем среди его членов, Рон Хаммонд из Blockchain Association связал с разницей поколений. В Палате представителей средний возраст составляет 58,4 года, а в Сенате — 64,3 года. 


Хаммонд оценил как положительный факт то, что люди, причастные к разработке правил регулирования криптовалют, так или иначе знакомятся с активами.


"Для тех, кто хочет участвовать в разработке законодательства для криптовалют, важно, хотя бы немного, вникнуть в них. Это действительно помогает расширить знания о том, как все должно работать, или понять, какие могут быть недостатки", — заявил он.


Напомним, в декабре в Конгрессе прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии, которые по итогам встречи отметили “высокий уровень вовлеченности” конгрессменов.


Следом Сенат провел слушания по стейблкоинам.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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