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Подведены итоги всероссийских конкурсов по безопасности дорожного движения

Подведены итоги всероссийских конкурсов по безопасности дорожного движения

Минпросвещения России подвело итоги конкурсов, которые проводились в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минпросвещения России.

В конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» участвовали педагоги, руководители отрядов юных инспекторов движения и методисты.

На Всероссийском педагогическом фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения эксперты оценивали проекты, которые были созданы на основе интеграции предметных областей, профилей общего образования, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования.

В конкурсе «Безопасная дорога – детям!», объединившем семейные и школьные команды, появилась номинация «Компьютерная игра по БДД», где начинающие разработчики представили 145 проектов, отдельно были выделены номинации «Кино/анимационное кино» и «Исполнительское творчество», «Комиксы/рисунки».

Одним из важных мероприятий года стал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», в котором победили команды из Республики Татарстан, Липецкой и Свердловской областей.

В этом году конкурс проходил в смешанном формате, сочетающем очные и онлайн-соревнования. Всего в нём приняло участие более 500 школьников в возрасте от 10 до 12 лет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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