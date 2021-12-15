Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

Победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года стали 100 обучающихся из 63 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится по инициативе Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Победителей Всероссийского конкурса сочинений наградят на торжественной церемонии в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве 23 декабря. Там же участники конкурса посетят образовательные экскурсии.

Сочинения победителей будут опубликованы после награждения на сайте конкурса в разделе «Работы победителей».

На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году вышло 354 работы из 84 субъектов Российской Федерации. Тематические направления Конкурса включают памятные даты, среди которых 60 лет со дня первого полёта человека в космос, 800-летие со дня рождения Александра Невского, Десятилетие детства в России, а также юбилеи российских писателей и литературных произведений.

В Конкурсе приняли участие ученики 4–11-х классов школ и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года.

Федеральным оператором Всероссийского конкурса сочинений выступает Академия Минпросвещения России.

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Площадки функционируют в 23 городах. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвящённые истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.