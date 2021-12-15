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Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

Победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года стали 100 обучающихся из 63 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится по инициативе Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Победителей Всероссийского конкурса сочинений наградят на торжественной церемонии в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве 23 декабря. Там же участники конкурса посетят образовательные экскурсии.

Сочинения победителей будут опубликованы после награждения на сайте конкурса в разделе «Работы победителей».

На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году вышло 354 работы из 84 субъектов Российской Федерации. Тематические направления Конкурса включают памятные даты, среди которых 60 лет со дня первого полёта человека в космос, 800-летие со дня рождения Александра Невского, Десятилетие детства в России, а также юбилеи российских писателей и литературных произведений.

В Конкурсе приняли участие ученики 4–11-х классов школ и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года.

Федеральным оператором Всероссийского конкурса сочинений выступает Академия Минпросвещения России.

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Площадки функционируют в 23 городах. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвящённые истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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