Полезные свойства брусники и сферы её применения

Вадим Карасев

Брусника — не просто полезная и целебная ягода. Она обладает и магическими свойствами, о которых вы сможете узнать в этой статье. Даже сам куст этой ягоды обладает большой силой и энергетикой.

Энергетика человека постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Множество растений помогает сдерживать негативные факторы и укреплять биополе. Брусника в этом плане является одной из лучших.

Основные целебные свойства брусники

Брусника полна витаминов, поэтому она оказывает на тело человека в первую очередь общеукрепляющее действие. Ее можно есть или пить в виде сока каждый день, чтобы повышать иммунитет.

В бруснике есть антиоксиданты, танины, флавоноиды, арбутин. Этих веществ содержатся больше в листьях, поэтому периодически можно добавлять сушеные листья брусники в чай или делать из них отвар.

Брусника полезна и в те периоды, когда человек уже заболел. Она быстро поставит на ноги и поможет снять жар. Ягоды брусники снижают содержание в крови холестерина, выводят токсины. Огромную пользу ягоды приносят пожилым людям, а также тем, кто очень много работает и постоянно устает.

Брусника широко используется в косметологии, в том числе в народной. Маски из нее используют для подтягивания кожи лица и разглаживания морщин. Брусничными отварами промывают кожу головы, чтобы предотвратить выпадение волос и избавиться от перхоти.

Использование брусники в магии

Не только ягоды и листья, но и само растение в целом излучает много положительной энергии. Кусты брусники, высаженные в огороде или на участке, снабжают силой всех, кто живет на этой земле. Бруснику можно даже выращивать дома — в таком случае она тоже будет весьма полезной.

В древности бруснику использовали для ритуалов по погребению. В современном мире многие проводят окуривание помещения верочками брусники после того, как кто-то из близких покинет этот мир. Считается, что душа в таком случае точно обретет покой и не заблудится в поисках дороги на тот свет.

Куст брусники возле дома или наличие сухих веточек этого растения в самом доме гарантируют надежную защиту от потусторонних сущностей, духов, призраков. Также растение помогает людям в защите от депрессивных мыслей, усталости, апатии.

Это отличный оберег для детей. Положите небольшую веточку малышу в портфель или в карман куртки, чтобы беды обходили его стороной.