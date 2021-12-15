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Пользователи СберВместе пожертвовали 150 миллионов на благотворительность в 2021 году

Благотворительная платформа СберВместе подвела предварительные итоги работы в 2021 году. С начала года ее пользователи уже собрали рекордные 150 миллионов рублей в пользу 149 историй для различных благотворительных фондов.

Сейчас на СберВместе продолжается традиционная акция «Добрый новогодний подарок». Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» планируют собрать 18 миллионов рублей, при этом все пожертвования Сбер удвоит. В прошлом году аналогичная акция помогла собрать почти 19 миллионов.

Из крупных инициатив на платформе стоит отметить проекты фондов «Подари жизнь» (собрано 4,5 миллиона рублей) и «Старость в радость» (4,5 миллиона рублей), а также совместную инициативу Сбера и фонда ЭКА в рамках «Зеленого марафона» Сбербанка по высадке деревьев (9 миллионов рублей).

Активно участвуют в благотворительности подразделения банка и компании экосистемы Сбера. Например, Sber Private Banking (подразделение банка для наиболее состоятельных клиентов) перевёл 2,5 миллиона рублей в проект «Учитель для России» в День мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля. СберМаркет поддержал проект фонда «Память Поколений», перечислив более 5 миллионов ко Дню Победы (всего на эту историю было собрано более 11 миллионов рублей). 10 млн рублей направил SberCIB на проект организации «Детские деревни — SOS» на акцию ко Дню матери (проект еще открыт).

Елена Шлегель, руководитель платформы СберВместе:
—Благодаря неравнодушным людям на нашей платформе удается не просто собирать крупные суммы для тех, кому они действительно нужны, но и делать это очень быстро. Так, для фонда Константина Хабенского в этом году было собрано 19 миллионов рублей, причём семь из них поступили за рекордные 18 часов. Проект СберВместе набирает обороты с каждым годом, вовлекая в свою орбиту все больше людей и организаций, которые хотят сделать этот мир добрее, помогают нуждающимся и дарят им радость, новые возможности для развития, а иногда и саму жизнь.

СберВместе — это сервис для комфортной ежедневной благотворительности на конкретные дела. На нем пользователи жертвуют деньги на понятные благотворительные истории, когда нужно быстро собрать определенную сумму для спасения жизней детей и взрослых, содействия в их самореализации, сохранения природных экосистем, развитие культурных проектов и другие цели. Перечислить на доброе дело можно любую сумму. Все участвующие в проекте благотворительные фонды и публикуемые истории проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество, а пользователю, внесшему свой вклад, поступает отчет о том, как были потрачены деньги. За все время работы благотворительной платформы собрано уже почти 500 миллионов рублей и сделано порядка 340 тысяч пожертвований.

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По материалам: irk

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