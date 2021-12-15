Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео
На The Game Awards 2021 было объявлено, когда состоится релиз CrossfireX на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Релиз назначен на 10 февраля 2022 года, и сюжетная кампания игры станет консольным эксклюзивом Xbox. Напомним, что сюжетная кампания игры была разработана студией Remedy, создателями Alan Wake и Control.
Пока о кампании CrossfireX мало информации. Известно, что в игре будет две сюжетные кампании, и в них игрокам предстоит погрузиться в противостояние между двумя частными военными группировками — «Global Risk» и «Black List». Но все еще нет информации о стоимости этих кампании, тогда как мультиплеер игры будет условно-бесплатным.
Ниже можно посмотреть видео, в котором показывается геймплей в некоторых миссиях сюжетной кампании игры CrossfireX:
Watch this video on YouTube