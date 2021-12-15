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Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео

Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео


На The Game Awards 2021 было объявлено, когда состоится релиз CrossfireX на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Релиз назначен на 10 февраля 2022 года, и сюжетная кампания игры станет консольным эксклюзивом Xbox. Напомним, что сюжетная кампания игры была разработана студией Remedy, создателями Alan Wake и Control.

Пока о кампании CrossfireX мало информации. Известно, что в игре будет две сюжетные кампании, и в них игрокам предстоит погрузиться в противостояние между двумя частными военными группировками — «Global Risk» и «Black List». Но все еще нет информации о стоимости этих кампании, тогда как мультиплеер игры будет условно-бесплатным.

Ниже можно посмотреть видео, в котором показывается геймплей в некоторых миссиях сюжетной кампании игры CrossfireX:


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По материалам: newxboxone

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Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео
Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео

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