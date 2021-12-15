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Правительство России выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Правительство России выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Правительство Российской Федерации выделило более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба российского кабмина. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также о тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей – учреждения культуры.

Данный вопрос обсуждался на заседании Правительства 8 декабря. Михаил Мишустин попросил министра труда и социальной защиты России Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов Российской Федерации строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. 

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Согласно майскому указу президента России 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону. Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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