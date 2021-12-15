Правительство России выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Правительство Российской Федерации выделило более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также о тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей – учреждения культуры.

Данный вопрос обсуждался на заседании Правительства 8 декабря. Михаил Мишустин попросил министра труда и социальной защиты России Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов Российской Федерации строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Согласно майскому указу президента России 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону. Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.