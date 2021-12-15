Православный календарь церковных праздников и постов на 2022 год

Вадим Карасев

В православном мире отмечается множество праздников, связанных с библейскими событиями, а также установленных в честь святых. С календарем церковных дат на 2022 год верующим будет проще заранее готовиться к значимым событиям и вовремя посещать церковь для вознесения молитв.

Церковный календарь включает огромное количество дат, запомнить которые — непростая задача. Эксперты сайта dailyhoro ru рекомендуют взять на вооружение православный календарь на 2022 год, в котором отражены основные события, знать о которых важно. Это и двунадесятые праздники, и время постов, которые соблюдаются верующими неукоснительно.

Главные церковные праздники в 2022 году

7 января: Рождество Христово. Двунадесятый праздник, посвященный рождению Иисуса Христа, верующие отметят в самом начале 2022 года. Искренние молитвы помогут обрести счастье и покровительство высших сил, а завершение поста будет приятным дополнением.

14 января. Обрезание Господне. Этот праздник посвящен древней традиции обрезания, которое прошел Спаситель, после чего его нарекли именем Иисус. Верующие посещают торжественные службы и молятся Господу, очищая души от негатива.

19 января. Крещение Господне. Еще один из двунадесятых церковных праздников. В этот день верующие не только молятся Небесам, но и набирают святую крещенскую воду, обладающую уникальными целебными свойствами.

15 февраля. Сретение Господне. Еще один значимый праздник, когда верующие вспоминают обряд посвящения Иисуса в веру на сороковой день после рождения.

7 апреля. Благовещение. В этот день верующие молятся, вспоминая великое событие: сам Архангел Михаил спустился с Небес, чтобы рассказать Деве Марии о том, что у нее будет дитя от Святого Духа через непорочное зачатие.

17 апреля. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Еще один важный православный праздник в честь появления Иисуса Христа в Иерусалиме в окружении своих учеников. В северных широтах этот день отмечают, освящая в церквях и храмах вербовые веточки. Они заменяют пальмовые ветви, которые бросали под ноги Христу.

24 апреля. Пасха. Главный православный праздник, который связан с Воскресением Иисуса Христа после распятия на кресте.

2 июня. Вознесение Господне. Верующие отмечают сороковой день после распятия Иисуса Христа и его вознесение на Небеса. Великий праздник сопровождается торжественной литургией.

12 июня. Празднование Святой Троицы. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого духа к апостолам спустя пятьдесят дней после празднования Пасхи. Второе название праздничного дня — Пятидесятница, и верующие отмечают этот праздник с особым трепетом.

7 июля. Рождество Иоанна Предтечи. В этот день отмечают рождение Крестителя Иисуса Христа в водах святой реки Иордан. Праздничный день отмечают повсеместно особыми праздничными литургиями.

12 июля. Празднование в честь святых апостолов Петра и Павла. В этот день верующие вспоминают православных апостолов, которые погибли мученической смертью за веру.

19 августа. Праздник Преображения Господня. В этот день верующие присутствуют на торжественной литургии, и священнослужители рассказывают о восхождении Иисуса с тремя апостолами на святую гору Фавор. Именно там состоялась встреча Иисуса с сошедшими с Небес Святым Духом и пророками Илией и Моисеем.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Еще один важный церковный праздник, во время которого верующие почитают пресвятую Деву Марию, закончившую свой земной путь.

11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие вспоминают о том, как Иоанн Креститель принял мученическую смерть. В этот день поминают всех павших воинов.

21 сентября. Рождество Богородицы. Один из главных церковных праздников, знаменующих чудесное зачатие Девы Марии ее матерью Анной и ее рождение.

27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Двунадесятый праздник, посвященный долгожданному обретению Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Верующие отмечают великий день явления Богородицы во время молитвенного обращения к ней в храме города Константинополь в X веке.

4 декабря. Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Верующие отмечают день, когда Деву Марию привели в храм. Ее родители Анна и Иоаким отдали свою дочь во служение в возрасте трех лет.

Главные посты 2022 года

Великий пост: 7 марта — 23 апреля. Самый длинный и строгий пост, который завершается празднованием Светлой Пасхи.

Петров пост: 20 июня — 11 июля. Этот пост посвящен апостолам Петру и Павлу, поэтому имеет второе название — Апостольский.

Успенский пост: 14 — 27 августа. Этот пост посвящен пресвятой Богородице, ее последнему предсмертному посту и завершается празднованием Успения Пресвятой Богородицы.

Рождественский пост: 28 ноября — 6 января. Продолжительный пост, завершающийся празднованием Рождества Христова.