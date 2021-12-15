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Представлен геймплейный трейлер крупного обновления The New War для Warframe

Представлен геймплейный трейлер крупного обновления The New War для Warframe


Крупное сюжетное обновление The New War для игры Warframe выходит уже сегодня. Разработчики к скорому релизу апдейта представили новый трейлер с геймплеем обновления — его можно видеть ниже.


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В обновлении The New War, которое распространяется бесплатно для Warframe, игроков ждет масса нововведений. Всего заявлено порядка 30 часов геймплея на прохождение новой кампании, в ходе которой игроки посетят 16 разных планет.

По сюжету, в The New War игроки сразятся против армии «Владеющих Разумом». В игре появятся новые враги, новые возможности кастомизации, новое оружие и, что самое ожидаемое, новый Варфрейм — Калибан.

Напомним, что сама игра Warframe распространяется условно-бесплатно.

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По материалам: newxboxone

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