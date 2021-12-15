Представлен геймплейный трейлер крупного обновления The New War для Warframe
Крупное сюжетное обновление The New War для игры Warframe выходит уже сегодня. Разработчики к скорому релизу апдейта представили новый трейлер с геймплеем обновления — его можно видеть ниже.
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В обновлении The New War, которое распространяется бесплатно для Warframe, игроков ждет масса нововведений. Всего заявлено порядка 30 часов геймплея на прохождение новой кампании, в ходе которой игроки посетят 16 разных планет.
По сюжету, в The New War игроки сразятся против армии «Владеющих Разумом». В игре появятся новые враги, новые возможности кастомизации, новое оружие и, что самое ожидаемое, новый Варфрейм — Калибан.
Напомним, что сама игра Warframe распространяется условно-бесплатно.