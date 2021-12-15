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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

08:42  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, проведут видеосаммит, в ходе которого, в том числе, обсудят двустороннюю повестку и агрессивную риторику США и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, общение будет продолжительным, вступительные слова предполагается сделать открытыми для прессы. Он также подчеркнул, что контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда отличаются своей глубиной, и предстоящий разговор очень важен. В частности, в ходе саммита лидеры России и Китая планируют обсудить международную повестку.  

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«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», — отмечал Песков.

Он также снова указал, что Россия видит агрессивную риторику со стороны НАТО и США, что тоже требует обсуждения между Россией и Китаем. Затронут в ходе саммита и весь комплекс двусторонних отношений, в том числе энергодиалог, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции и торговлю. Традиционно лидеры обменяются мнениями и по региональным проблемам, заключил представитель Кремля. 

По итогам переговоров состоится брифинг помощника Президента России по международным делам Юрия Ушакова. 


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Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции прошла 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров документ был продлён. Также в августе состоялся телефонный разговор лидеров России и Китая, который был посвящён ситуации в Афганистане — стороны выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с афганской территории. 

Ранее Президент России Владимир Путин принял приглашение китайского коллеги посетить в феврале 2022 года зимние Олимпийские игры в Пекине.



#международные отношения #Китай

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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