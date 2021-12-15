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Работающим в новогодние праздники с больными COVID-19 медикам удвоят выплаты

Работающим в новогодние праздники с больными COVID-19 медикам удвоят выплаты

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством 14 декабря поручил удвоить надбавки медикам и социальным работникам, которые продолжат работать с больными коронавирусом в новогодние праздники. Стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин:
—Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы Правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам, это будет стоить больше восьми миллиардов рублей. «Такие ресурсы мы найдем в бюджете», — сказал министр.

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По материалам: irk

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