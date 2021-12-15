Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft

Платформа Rarible интегрировала блокчейн Tezos и добавила поддержку вторичных продаж NFT от разработчика и издателя видеоигр Ubisoft.

Tezos blockchain is now live on https://t.co/BplWYgszwb 🥳



Here's everything you need to know:https://t.co/opRwEeF1HB — Rarible (@rarible) December 15, 2021

В рамках партнерства на платформе появятся невзаимозаменяемые токены, выпущенные на Tezos. Помимо этого, пользователи смогут покупать и продавать NFT проектов, входящих в экосистему блокчейна. Маркетплейс также работает в сетях Ethereum и Flow.

Ранее Ubisoft объявила о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила соглашение с Tezos.

Ее невзаимозаменяемые токены получили название Digits. Теперь они доступны для вторичной продажи на Rarible.

«Совершенно очевидно, что блокчейн-игры — это прорыв. Поэтому [новость от Ubisoft] была вполне ожидаема. Мы еще не раз увидим подобные анонсы в гонке за первенство в этой сфере», — сказал CoinDesk соучредитель и CEO Rarible Александр Сальников.

Стороны также выпустили NFT-коллекцию Blazing Futures, в которой представлены работы цифровых художников, выполненные на базе Tezos.

Напомним, в ноябре Rarible запустила мессенджер для общения с использованием кошельков Ethereum.