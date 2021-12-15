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Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft

Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft


Платформа Rarible интегрировала блокчейн Tezos и добавила поддержку вторичных продаж NFT от разработчика и издателя видеоигр Ubisoft. 



В рамках партнерства на платформе появятся невзаимозаменяемые токены, выпущенные на Tezos. Помимо этого, пользователи смогут покупать и продавать NFT проектов, входящих в экосистему блокчейна. Маркетплейс также работает в сетях Ethereum и Flow. 


Ранее Ubisoft объявила о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила соглашение с Tezos.


Ее невзаимозаменяемые токены получили название Digits. Теперь они доступны для вторичной продажи на Rarible.


«Совершенно очевидно, что блокчейн-игры — это прорыв. Поэтому [новость от Ubisoft] была вполне ожидаема. Мы еще не раз увидим подобные анонсы в гонке за первенство в этой сфере», — сказал CoinDesk соучредитель и CEO Rarible Александр Сальников.


Стороны также выпустили NFT-коллекцию Blazing Futures, в которой представлены работы цифровых художников, выполненные на базе Tezos. 


Напомним, в ноябре Rarible запустила мессенджер для общения с использованием кошельков Ethereum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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