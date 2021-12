Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft

Платформа Rarible интегрировала блокчейн Tezos и добавила поддержку вторичных продаж NFT от разработчика и издателя видеоигр Ubisoft.

Tezos blockchain is now live on https://t.co/BplWYgszwb 🥳



Here's everything you need to know:https://t.co/opRwEeF1HB