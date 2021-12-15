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Развитие национальной системы профессионального роста педагогов обсудили в Санкт-Петербурге

Развитие национальной системы профессионального роста педагогов обсудили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла Международная практическая конференция «Траектория педагога: от педагогического образования к непрерывному профессиональному развитию». Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Академией Минпросвещения России, сообщает пресс-сслужба Министерства.

«Миссия, стоящая перед центрами непрерывного повышения педагогического мастерства, – это именно методическое сопровождение педагогов. Не контроль, а поддержка, благодаря которой педагог готов сделать следующий шаг, готов поверить своему коллеге с богатым опытом, с высокими образовательными результатами, который может помочь ему решать те или иные методические задачи», – отметил директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин.

На конференции обсудили вопросы развития национальной системы профессионального роста педагогов, диагностики предметных и методических компетенций, а также направления развития региональных систем дополнительного профессионального образования и научно-методического сопровождения педагогов. О функционировании единой федеральной методической службы и индивидуализации образовательных маршрутов педагогов говорили на панельных дискуссиях.

Система дополнительного профессионального образования, в основе которой стоят институты развития образования и повышения квалификации, должна быть доступна для каждого педагога региона, обеспечивать профессиональный рост и создавать все условия для адресного выбора программы повышения квалификации.

В конференции приняли очное участие более 150 руководителей региональных организаций дополнительного профессионального образования, педагогических вузов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства, в дистанционном режиме – более 1,5 тыс. учителей школ, преподавателей системы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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