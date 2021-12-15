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Регулятор Великобритании нашел нарушения в рекламах Coinbase и eToro

Регулятор Великобритании нашел нарушения в рекламах Coinbase и eToro


Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) запретило семь связанных с криптовалютами рекламных кампаний, посчитав, что они недостаточно отражают риск инвестиций. Об этом сообщает BBC. 


Под прицел ведомства попали маркетинговые акции от Coinbase Europe, eToro, Papa John's, Luno Money, Exmo Exchange, Payward и Coinburp.


Все семь кампаний были "запрещены за безответственное использование неопытности потребителей и неспособность проиллюстрировать риск инвестиций", цитирует издание заявление регулятора.


Популярная сеть пиццерий Papa John's на сайте предлагала покупателям "бесплатные биткоины на £10".


"Сэкономьте £15, потратив £30 или более, и получите от Luno биткоины на £10!", — говорилось в объявлении.


Компания пояснила, что рекламная акция была частью празднования Bitcoin Pizza Day, а предложение "бесплатной" криптовалюты отличалось от сценария, когда потребителю дают возможность вкладывать деньги в финансовый продукт.


В ASA посчитали объявление "упрощающим то, что было серьезным и потенциально дорогостоящим финансовым решением, особенно в контексте предполагаемой аудитории, которая, вероятно, имела ограниченные знания о криптовалюте".


Рекламу биткоин-биржи Kraken регулятор обнаружил на цифровом постере от Payward на станции метро London Bridge. Хотя в объявлении содержался довольно длинный дисклеймер, в ASA сочли его запутанным, поскольку "у потребителей не было бы времени для понимания соответствующей информации об отказе от ответственности, если она вообще была бы увидена".


Другие криптоторговые платформы, в чьих объявлениях регулятор обнаружил нарушения, продвигали свои услуги на различных медиаплощадках:


  • eToro — платная реклама в СМИ;
  • Exmo — видео на YouTube;
  • Luno Money — в собственном приложении;
  • Coinbase Europe — платная реклама в Facebook;
  • Coinburp — пост в Twitter.

Запреты стали частью более широкого проекта ASA, результатом которого станет обновление правил для рекламы криптовалют. Представитель ведомства назвал это "серьезным приоритетом".


"Потребители должны знать о рисках инвестирования в криптоактивы, а компании должны убедиться, что их реклама не вводит в заблуждение или не является социально безответственной, используя неосведомленность потребителей об этих сложных и волатильных продуктах", — сказал он.


Напомним, в мае 2021 года ASA признало размещенную в транспортной сети Лондона рекламу Luno "вводящей в заблуждение".


В ноябре ведомство инициировало расследование в отношении маркетинговой кампании мем-криптовалюты Floki Inu. Для нее также использовали систему общественного транспорта британской столицы.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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