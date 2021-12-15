Релиз Reverie Knights Tactics на Xbox состоится в январе 2022 года





Игра Reverie Knights Tactics, изданием которой занимается команда 1C Entertainment, выйдет 25 января 2022 года на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Это проект бразильской студии 40 Giants Entertainment, который представляет собой пошаговую тактическую ролевую игру со стратегическими сражениями.

В Reverie Knights Tactics игрокам предстоит за группу героев (до 4 персонажей, каждый с уникальными характеристиками) отправить в экспедицию, чтобы найти Леннориэн — давно потерянный эльфийский город. Противостоять героям будут гоблины и другие враги. Разработчики обещают большое количество уникальных «сеток для битв», что сделает каждое сражение неповторимым.

Предварительные заказы на игру Reverie Knights Tactics в Microsoft Store пока не открыты. Ниже можно посмотреть геймплей проекта в рамках трейлера с анонсом даты релиза.

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