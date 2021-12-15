Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Релиз Reverie Knights Tactics на Xbox состоится в январе 2022 года

Релиз Reverie Knights Tactics на Xbox состоится в январе 2022 года


Игра Reverie Knights Tactics, изданием которой занимается команда 1C Entertainment, выйдет 25 января 2022 года на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Это проект бразильской студии 40 Giants Entertainment, который представляет собой пошаговую тактическую ролевую игру со стратегическими сражениями.

В Reverie Knights Tactics игрокам предстоит за группу героев (до 4 персонажей, каждый с уникальными характеристиками) отправить в экспедицию, чтобы найти Леннориэн — давно потерянный эльфийский город. Противостоять героям будут гоблины и другие враги. Разработчики обещают большое количество уникальных «сеток для битв», что сделает каждое сражение неповторимым.

Предварительные заказы на игру Reverie Knights Tactics в Microsoft Store пока не открыты. Ниже можно посмотреть геймплей проекта в рамках трейлера с анонсом даты релиза.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Григорий Лепс после развода попал в больницу
Григорий Лепс после развода попал в больницу
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии
Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Любовный гороскоп на 2022 год
Любовный гороскоп на 2022 год
Вопросы оплаты труда педагогов обсудили на заседании Общественного совета при Министерстве просвещения
Вопросы оплаты труда педагогов обсудили на заседании Общественного
В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект «Содействие занятости»
В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект
Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию
Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию
В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы»
В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы»
Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в Амурской области
Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale

Еще по теме

Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза
Метроидвания с ручной рисовкой Afterimage выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S