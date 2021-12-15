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Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в Южно-Сахалинске

Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в Южно-Сахалинске

Участники Штаба общественного родительского контроля посетили начальную общеобразовательную школу № 7 Южно-Сахалинска и дали независимую оценку школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области. 

Родительский контроль оценил 24-дневное сбалансированное меню горячего питания. Оно разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона детей.

Руководству школы рекомендовали расширить меню, добавив новые блюда в зависимости от вкусовых предпочтений детей.

Штаб родительского контроля, созданный в начале декабря этого года, будет отвечать за формирование комфортной образовательной среды. Особое внимание активисты обратят на питание школьников, ремонт образовательных учреждений и строительство объектов образования. В состав штаба вошли представители Общественной палаты Сахалинской области, регионального штаба ОНФ, общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», общественных организаций Сахалинской области, активные родители и представители родительских комитетов муниципальных образований области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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