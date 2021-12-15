Российский актер Александр Кузнецов снялся в третьей части фильма "Фантастические твари"

Вадим Карасев

Вчера в инстаграме британского агентства Subtitle Talent появилась новость, что 29-летний Александр Кузнецов снялся в третьей части фильма "Фантастические твари". Там отметили, что в картине режиссера Дэвида Йейтса Кузнецов исполнил "ключевую роль" — он сыграл персонажа по имени Хельмут. Речь, судя по всему, о волшебнике Хельмуте Вайсе — одном из 12 мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.

Коллегами российского актера по фильму, который снят по сценарию автора книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг, стали такие знаменитые звезды кино, как Мадс Миккельсен (он заменил Джонни Деппа, от сотрудничества с которым отказалась компания Warner Bros. после того, как его признали виновным в домашнем насилии над его бывшей женой Эмбер Херд), Джуд Лоу, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.





Об участии Кузнецова в картине стало известно в конце прошлого года. Сам актер подробностями не делился и не рассказывал, какая роль в фильме ему досталась.

Александр Кузнецов — один из самых перспективных молодых российских актеров. Он отметился ролями в таких фильмах, как "Лето" Кирилла Серебренникова, "Кислота" Александра Горчилина, и сериале "Содержанки".

Премьера фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" состоится в апреле 2022 года. А пока можно посмотреть его первый официальный трейлер.





Мариана Панкина