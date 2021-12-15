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Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами

Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами

Предновогодний марафон светских вечеринок продолжается, и темп пока выдерживают многие герои хроник. Вчера они устремились в ресторан на Патриарших прудах, где журнал Tatler устроил вечер под названием "Новогодние истории". Послушать их пришли Яна Рудковская, Марина Зудина, Виктория и Олег Шеляговы, Ида и Владимир Кехман, Ольга Карпуть, Антон и Виктория Борисевич, Яна Расковалова, Ксения Чилингарова, Илона Столье и другие.


Ольга Карпуть


Ида Кехман


Марина Зудина


Ирина Зарькова


Ариан Романовский и Александра Ревенко


Владимир Кехман

Впрочем, обсуждают наутро ту, что до вечеринки все-таки не дошла, а именно Ксению Собчак. Все благодаря "новогодней истории", которую придумал Константин Богомолов. Ехать ради этого на светский раут к Ариану Романовскому и слушать там сочиненный им рассказ о современных Деде Морозе и Снегурочке даже не пришлось.

Пока светские герои пробирались на Патриаршие сквозь снежную бурю, Богомолов творил, не вставая с дивана. В пламенном монологе, как идеальный светский муж, Константин отчитывал Ксению за то, что вечеринку Tatler она прогуляла. Несмелые возражения Ксении про работу категорически не принимались.

Это твоя работа и есть! Идиотка, тебя все забудут скоро. Я посмотрел в сторис — там все были! Все! Борисевич была, Шелягова была, Ариан Романовский был, Илона Столье была. Тебя в кои-то веки позвали, ты не пошла! Завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь!

— строго наказал Богомолов, вставив не одно крепкое словцо для пущей убедительности и близости к современному театральному искусству.

Теперь эту речь без купюр можно смело брать в любой собственный спектакль, а можно, конечно, и приберечь для фильма к 20-летию Tatler.


Илона Столье
Виктория и Олег Шеляговы
Антон и Виктория Борисевич
Яна Расковалова

Олегу Шелягову, чью жену Викторию точно не приходится уговаривать пойти на любой праздник, такие речи пока могут приходить разве что во сне, которым он забывается, вырвавшись с очередной (а порой и не первой за вечер) тусовки. Ведь и на этот раз Виктория Шелягова в золотом мини кутила с размахом: успела и пощебетать с хозяином мероприятия, и потанцевать на фоне приглашенных музыкантов, и даже в распахнутой шубе постоять под снегопадом — все ради инстаграм-искусства. За места съемки с ней в этот вечер могла конкурировать лишь Яна Рудковская и шлейф ее платья в модном оттенке, который Pantone на днях назначил цветом 2022 года.


 



Яна Рудковская


Дарья и Стас Лисиченко
Александр и Марина Раппопорт
Андрей Артемов и Вика Газинская
Ксения Чилингарова
Оксана Бондаренко
Ужин Tatler
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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