Сергей Кравцов наградил победителей исторических квестов «Петр I и Высоко-Петровский монастырь»

В Москве Министр просвещения Сергей Кравцов наградил победителей исторических квестов «Петр I и Высоко-Петровский монастырь» среди обучающихся организаций среднего профессионального образования г. Москвы. Конкурс прошёл при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы очень много внимания уделяем системе среднего профессионального образования. Сегодня в России после 9-го класса 60 процентов школьников идут в колледжи. Максимальное трудоустройство после колледжа – это та задача, которую мы перед собой ставим. Мы стараемся развивать колледжи, и со следующего года у нас будет программа «Профессионалитет». Опыт московских колледжей нам очень важен. Наша цель – чтобы все колледжи в стране были на таком же уровне», — сказал Сергей Кравцов.

С 30 ноября по 4 декабря на территории Высоко-Петровского монастыря при поддержке Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы были организованы исторические квесты для студентов организаций среднего профессионального образования. Тема заданий квестов была посвящена 350-летию со дня рождения Петра I и его роли в формировании Высоко-Петровского монастыря – уникального архитектурного ансамбля столицы России.

Министр наградил восемь команд обучающихся колледжей города Москвы. При определении победителей и призёров исторических квестов учитывались баллы, полученные по пяти критериям: время прохождения, дополнительные подсказки, подготовка, работа в команде, общий интерес.

Участие в Неделе исторических квестов по территории древнего монастыря помогло обучающимся погрузиться в вопросы изучения культурного наследия своей страны и узнать значение культурных традиций в системе общечеловеческих ценностей.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России.