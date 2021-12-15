Сергей Кравцов провёл совещание с руководителями специальных учебно-воспитательных учреждений

Распространение уникального опыта работы с воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) в сфере общего образования в целом – это одна из ключевых задач Федерального ресурсного центра организационно-методического сопровождения СУВУ, структурного подразделения Центра защиты прав и интересов детей. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на совещании с участием руководителей специальных учебно-воспитательных учреждений, информирует пресс-служба ведомства.

Он также сообщил, что результативно работающие СУВУ станут стажировочными и методическими площадками и войдут в структуру ресурсного центра. Министр подчеркнул, что это позволит задать единый вектор методического развития и опираться на разнообразный опыт специальных учебно-воспитательных учреждений.

«Прошу активно подключать руководителей СУВУ к нашей работе в сфере воспитания. Важно с учётом вашего опыта определять технологии и методики работы с детьми в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Ваши подходы, опыт, если их адаптировать, могут быть полезны для системы образования в целом. Это позволит нам выстраивать работу в школе, техникуме, с родителями, интернетом, СМИ. Данный опыт необходимо обобщить, описать, чтобы у нас были конкретные рекомендации, возможности выявлять причины девиантного поведения и предупреждать его», – отметил глава Минпросвещения России.

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская подвела итоги года, рассказав о главных направлениях развития специальных учебно-воспитательных учреждений, таких как повышение квалификации сотрудников СУВУ, разработка методических рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы, проведение всероссийских мероприятий.

Руководитель Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлёв представил успешный опыт апробации образовательной программы, которая предусматривает социальную адаптацию детей, состоящих на профилактическом учете. Апробация прошла в соответствии с поручением Министра просвещения Сергей Кравцова в рамках Всероссийской смены Российского движения школьников «Море внутри».

На совещании Сергей Кравцов также дал поручение по проведению в следующем году всероссийской конференции на базе ВДЦ «Смена» с участием всех руководителей СУВУ для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем.

Кроме того, председатель Совета директоров СУВУ Аслан Хут рассказал о планах работы на предстоящий год. Совет, созданный в 2021 году, продолжит внедрять институт наставничества для начинающих директоров СУВУ, обеспечивать их экспертным и методическим сопровождением, развивать эффективные практики профилактической работы.