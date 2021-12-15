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Сервис DappRadar запустил токен RADAR и объявил о начале эирдропа

Сервис DappRadar запустил токен RADAR и объявил о начале эирдропа


Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), запустил токен RADAR на блокчейне Ethereum и объявил о начале эирдропа.



Разработчики позиционируют RADAR в качестве utility-токена и токена управления экосистемы проекта. Пользователи могут выносить предложения по улучшению сервиса и голосовать за них, выступать поставщиками ликвидности, а также оплачивать услуги на DappRadar.


Участники сообщества, владеющие 5000 RADAR или больше, и поставщики ликвидности пула ETH-RADAR на SushiSwap получат доступ к премиальному сервису DappRadar PRO. 


Токены могут потребовать:


  • пользователи, имеющие аккаунт на DappRadar с подключенным кошельком, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев. Приложение должно быть перечислено на портале. Такие адреса получат 8697 RADAR;
  • любые пользователи, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев и не менее чем с 10 приложениями за все «время жизни» кошелька. Все приложения также должны быть перечислены на портале. Эти адреса получат 5798 RADAR.

Речь идет о ретроспективном эирдропе. Команда сервиса отметила, что хочет поощрить участников сообщества, которые активно использовали платформу «задолго до анонса каких-либо токенов».


Снапшот сети Ethereum выполнен 19 октября 2021 года. 


Чтобы получить токены необходимо заплатить комиссию в блокчейне. Вознаграждение на странице эирдропа необходимо затребовать до 14 марта 2022 года.


Данные: DrappRadar. 

Совокупное предложение RADAR составило 10 млрд. Чуть более 25% токенов распределили среди участников команды проекта и акционеров, 24,75% отправили в казну сервиса, 10% выделили на первоначальный эирдроп, а оставшиеся 40% впоследствии достанутся сообществу.


Данные: DappRadar.

Согласно CoinGecko, с момента запуска цена RADAR выросла на 15%. На момент написания токен торгуется вблизи $0,04.


DappRadar отслеживает около 10 000 dapps в более чем 25 блокчейнах, включая Ethereum и Solana. По данным компании, ее сервисом ежемесячно пользуются около 1 млн человек.


Напомним, в ноябре система доменных имен Ethereum Name Service объявила о переходе к децентрализованной модели управления и выпустила токен управления.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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