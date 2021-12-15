Сервис DappRadar запустил токен RADAR и объявил о начале эирдропа

Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), запустил токен RADAR на блокчейне Ethereum и объявил о начале эирдропа.

$RADAR is now LIVE! 🎉



Give a warm welcome to the token scaling The World’s Dapp Store.



Everything you need to know 👇https://t.co/VQfWsDQ1Rh — DappRadar (@DappRadar) December 14, 2021

Разработчики позиционируют RADAR в качестве utility-токена и токена управления экосистемы проекта. Пользователи могут выносить предложения по улучшению сервиса и голосовать за них, выступать поставщиками ликвидности, а также оплачивать услуги на DappRadar.

Участники сообщества, владеющие 5000 RADAR или больше, и поставщики ликвидности пула ETH-RADAR на SushiSwap получат доступ к премиальному сервису DappRadar PRO.

Токены могут потребовать:

пользователи, имеющие аккаунт на DappRadar с подключенным кошельком, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев. Приложение должно быть перечислено на портале. Такие адреса получат 8697 RADAR;

любые пользователи, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев и не менее чем с 10 приложениями за все «время жизни» кошелька. Все приложения также должны быть перечислены на портале. Эти адреса получат 5798 RADAR.

Речь идет о ретроспективном эирдропе. Команда сервиса отметила, что хочет поощрить участников сообщества, которые активно использовали платформу «задолго до анонса каких-либо токенов».

Снапшот сети Ethereum выполнен 19 октября 2021 года.

Чтобы получить токены необходимо заплатить комиссию в блокчейне. Вознаграждение на странице эирдропа необходимо затребовать до 14 марта 2022 года.

Данные: DrappRadar.

Совокупное предложение RADAR составило 10 млрд. Чуть более 25% токенов распределили среди участников команды проекта и акционеров, 24,75% отправили в казну сервиса, 10% выделили на первоначальный эирдроп, а оставшиеся 40% впоследствии достанутся сообществу.

Данные: DappRadar.

Согласно CoinGecko, с момента запуска цена RADAR выросла на 15%. На момент написания токен торгуется вблизи $0,04.

DappRadar отслеживает около 10 000 dapps в более чем 25 блокчейнах, включая Ethereum и Solana. По данным компании, ее сервисом ежемесячно пользуются около 1 млн человек.

Напомним, в ноябре система доменных имен Ethereum Name Service объявила о переходе к децентрализованной модели управления и выпустила токен управления.