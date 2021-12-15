Школьники из Москвы заняли первое место в командном зачете VI Международной олимпиады мегаполисов

Школьники из Москвы заняли первое место в командном зачете VI Международной олимпиады мегаполисов, соревнование проходило с 6 по 13 декабря, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Победителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поздравляю московских школьников с успешным выступлением на Международной олимпиаде мегаполисов. У столицы шестой год подряд первое место среди сильнейших городов мира. Команды соревновались в математике, информатике, химии и физике. Вы молодцы, ребята! Желаю новых успехов!» – написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медали получили восемь человек. Это Игнатий Тарабрин (школа имени маршала В.И. Чуйкова), Глеб Иванов (образовательный комплекс «Воробьевы горы»), Илья Гладышев и Денис Мустафин (лицей «Вторая школа»), Роман Сафонов (школа Центра педагогического мастерства), Виталий Курин и Федор Ромашов (Специализированный учебно-научный центр МГУ — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова) и Иван Мачуговский (школа № 179). Они участвовали в состязании на основании достижений на всероссийских и международных турнирах. В личном зачете ребята показали лучший результат по физике среди всех команд.

Победителями также стали сборные из Чэнду (Китай), Бухареста (Румыния), Кракова (Польша) и Санкт-Петербурга. Второе место заняли ребята из Гонконга, Ханоя, Софии, Загреба, Стамбула, Минска, Еревана, Белграда, Будапешта и Кишинева. На третьем месте оказались школьники из Улан-Батора, Баку, Алма-Аты, Сараева, Любляны, Таллина, Нур-Султана, Мехико, Оша, Лимы и Баня-Луки.

Олимпиада состояла из двух основных туров по четырем дисциплинам. На физике и химии нужно было продемонстрировать теоретические и практические знания. На математике и информатике школьники решали задачи. Сложность соответствовала уровню крупнейших международных олимпиад.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе Сергея Собянина.